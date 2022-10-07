Министерством экологии задержаны незаконно вырубавшие деревья граждане

5 октября 2022 года государственными инспекторами Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора задержаны граждане Т.Ж. и М.А., которые незаконно вырубили 13 карагачей и 2 тополя на территории Октябрского айыл окмоту Аламудунского района Чуйской области.

На месте представителями министерства составлен акт, определена общая сумма ущерба, нанесенного растительному миру в размере 168 105,08 сомов, материалы переданы в правоохранительные органы для принятия мер в рамках действующего законодательства Кыргызской Республики.