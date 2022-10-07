В Кызыл-Кие при поддержке РКФР построят медицинско-диагностический центр

В городе Кызыл-Кие Баткенской области при поддержке Российско-Кыргызского Фонда развития построят современный частный медицинско-диагностический центр. Сумма финансирования - 460 тысяч долларов США. В нее входит не только строительство центра, но и современное медоборудование.

Однако, как отметил начальник управления президента РФ по межрегиональной и культурной связям с зарубежными странами Игорь Маслов, это не только благотворительность, а прежде всего взаимное сотрудничество

"А также развитие двусторонних связей не только в сфере бизнеса, но и культурно-гуманитарной сфере. Но самое главное - простое человеческое общение", - отметил Маслов.

В настоящее время в Баткенской области нет специализированных медучреждений по оперированию урологических заболеваний. Многие пациенты вынуждены обращаться в медцентры Бишкека, Оша или Узбекистана. Реализация данного проекта облегчит жителям региона доступ к качественному медобслуживанию.

Медцентр будет ежедневно обслуживать до 100 человек, еще 35 будут проходить лечение в клинике стационарно.

Баткенцы признаются, что благодаря таким социальным проектам РКФР будет спасено множество жизней кыргызстанцев, страдающих заболеваниями почек.