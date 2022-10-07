Новиков: Новый медцентр - это социальный проект для жителей Кызыл-Кии

Для РКФР очень важно реализовывать не только коммерческие объекты в сфере производства, но и социальные проекты, особенно, в отдаленных регионах нашей страны. Об этом в рамках пресс-тура в Баткенскую область заявил глава РКФР Артем Новиков.

Он отметил, что проект нацелен на максимальную пользу для жителей Кызыл-Кии.

"Это будет хорошо оснащенный современным оборудованием медцентр. Тем более, что порядка 10 операций в год будут проводиться бесплатно для социально уязвимых жителей Кызыл-Кии", - подчеркнул Артем Новиков.