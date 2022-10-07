Погода
$ 81.57 - 82.57
€ 79.75 - 80.75

Новиков: Новый медцентр - это социальный проект для жителей Кызыл-Кии

155  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Для РКФР очень важно реализовывать не только коммерческие объекты в сфере производства, но и социальные проекты, особенно, в отдаленных регионах нашей страны. Об этом в рамках пресс-тура в Баткенскую область заявил глава РКФР Артем Новиков.

Он отметил, что проект нацелен на максимальную пользу для жителей Кызыл-Кии.

"Это будет хорошо оснащенный современным оборудованием медцентр. Тем более, что порядка 10 операций в год будут проводиться бесплатно для социально уязвимых жителей Кызыл-Кии", - подчеркнул Артем Новиков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423359
Теги:
Баткенская область, Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  