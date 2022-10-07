В Джети-Огузском районе ведутся работы по профилактике ДТП

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием домашнего скота, сотрудниками ООБДД по ОВД Джети-Огузскому району, на автодороге Балыкчы-Боконбаево-Каракол проводятся профилактические мероприятия. В частности, встречи были проведены с жителями сел Дархан, Саруу, Ак-Терек, курорт Джети-Огуз и Койсары, которые непосредственно расположенных вдоль автодорог.

В ходе встречи сотрудники милиции провели беседы с населением, в частности пастухами о том, что животных по дороге следует перегонять, как правило, в светлое время суток, запрещается их выпас в полосе отвода на автомобильных дорогах, а также погонщики должны направлять животных как можно ближе к правому краю дороги. На сегодня, выпас скота осуществляется бесконтрольно, что создает реальную угрозу для безопасности участников дорожного движения.

По правилам дорожного движения, погонщики животных приравниваются к участникам дорожного движения и соответственно к погонщикам тоже предъявляются определенные требования и ответственность в рамках законов КР.

Также в осенние месяцы, погонщикам скота перегоняющий скот с пастбищ, было рекомендовано надеть на каждого крупно рогатого скота и лошадей, специальные светоотражающие ленты в целях безопасности и чтобы домашний скот по возможности перегоняли в светлое время суток.

Водителям, в особенности занимающимся услугами общественной перевозки (такси) было разъяснено о соблюдении правил дистанции, скорости и дорожного движения.