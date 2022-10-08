Депутат: Дети, инфицированные ВИЧ по вине врачей, не получают компенсации

Дети, инфицированные ВИЧ по вине врачей ,не получают компенсации. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Винера Райымбачаева.

По ее данным, в 2006-2007 годах дети в Ошской городской детской больнице заразились ВИЧ из-за халатности врачей.

- Родители этих детей написали жалобу и принесли ее нам. В ноябре 2021 года правительство подписало закон о единовременной компенсации 100 000 сомов детям, пострадавшим от ВИЧ в результате халатности медицинских работников, начиная с марта 2022 года.

К сожалению, эта надбавка до сих пор не выплачена.

В их требованиях говорится, что после окончания школы их дети могли учиться в вузах на бюджетной основе. Также они просят, чтобы мальчики, у которых есть заболевание, не шли в армию после окончания школы. Также им нужно предоставить жилье", - сказала Райымбачаева.