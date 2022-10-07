Возбуждены 2 уголовных дела по незаконным постройкам в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

По ее данным, установлено, что ответственные лица Управления землепользования и строительства мэрии города Бишкек (ныне Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии) злоупотребляя служебным положением, гр. М.Б. подтверждения о принятии уведомлений о соответствии, завершенного строительством, 3-х и 2-х этажных жилых домов с мансардой в ж/м "Ынтымак" требованиям технических регламентов и иным нормативным правовым актам.

Однако, согласно данным ГУАСК города Бишкек данные объекты не были включены в реестр строящихся объектов, соответственно не был осуществлен государственный архитектурный надзор за ходом строительства данных объектов.

В дальнейшем, собственником данного объекта произведены перепланировки с перепрофилированием под многоквартирные жилые дома.

Таким образом, в результате неправомерных действий ответственных лиц Управления землепользования и строительства мэрии Бишкека, в настоящее время построены многоквартирные жилые дома без осуществления государственного архитектурного надзора и оценки соответствия вводимого в эксплуатацию объекта.

По результатам проверки в отношении ответственных лиц Управления землепользования и строительства мэрии столицы возбуждены 2 уголовных дела.