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Бишкекчанка с 2018 года занималась мошенничеством с недвижимостью

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- Ольга Новгородцева
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Ленинским районным судом 34-летняя К.М.Т. приговорена к восьми годам лишения свободы. Городской суд убавил ей один год – окончательно женщине определено семь лет исправительной колонии. Кроме того, решено взыскать с нее сумму причиненного ее преступлениями материального ущерба – в общей сложности 15 006 114 сомов. Ее несовершеннолетние дети переданы на воспитание бабушке.

В 2018-19 гг. К.М. обманывала бишкекчан, показывая им не принадлежавшие ей (арендованные) квартиры и предлагала продать их на очень выгодных условиях. Эти квартиры якобы являются недвижимостью ипотечного кредитования, и документы на них будут готовы в ближайшее время, а пока необходимо как можно скорее оплатить энную сумму.

В 2019 году К.М.Т. познакомилась с Ш.к.Г., которая работала в салоне красоты. К.М. сначала была ее постоянной клиенткой, а вскоре открыла собственный салон, где стала работать ее новая подруга Ш.к.Г. Через некоторое время предложила подруге приобрести в ипотеку однокомнатную квартиру. В качестве первоначального взноса надо было заплатить всего полторы тысячи долларов, а остальную сумму можно вносить частями в течение трех лет.

Пока Ш. думала, хозяйка салона пропала из поля зрения. Когда появилась, сообщила, что ее подставили партнеры по бизнесу, ей пришлось несколько дней отсидеть в ИВС. А заодно спросила у Ш., нет ли у той правоустанавливающих документов на какую-нибудь не обремененную арестом недвижимость – чтобы показать партнерам в качестве гарантии исполнения взятых на себя обязательств. Документы обещала вернуть в течение десяти дней.

Найдя такие документы, К.М. снова перестала появляться в салоне красоты и выходить на связь. А чуть позже выяснилось, что под залог чужого дома она взяла кредит в сумме 600 000 сомов. И от микрокредитной компании тоже скрылась, не собираясь возвращать этот кредит...

Теперь погашать кредит ей придется. И с людьми, которых она обманула, обещая ипотечные квартиры, рассчитываться тоже придется.


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URL: https://www.vb.kg/423372
Теги:
мошенничество, Бишкек, квартирный вопрос
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