В Международный день девочек юные кыргызстанки представят свои разработки в области науки и технологий. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, мероприятие "Кыргызстандын кыздарынын заманы", состоится сегодня с 9.30 до 15.00, в Национальной библиотеке им. А.Осмонова, где девочки презентуют свои достижения в области химии, математики, инженерии, спутникостроении и IT технологий.

Основная цель мероприятия – обратить внимание на возможности и достижения девочек и призвать общественность к инвестициям в потенциал девочек.