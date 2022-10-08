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В Международный день девочек юные кыргызстанки представят свои разработки

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- Назгуль Абдыразакова
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В Международный день девочек юные кыргызстанки представят свои разработки в области науки и технологий. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, мероприятие "Кыргызстандын кыздарынын заманы", состоится сегодня с 9.30 до 15.00, в Национальной библиотеке им. А.Осмонова, где девочки презентуют свои достижения в области химии, математики, инженерии, спутникостроении и IT технологий.

Основная цель мероприятия – обратить внимание на возможности и достижения девочек и призвать общественность к инвестициям в потенциал девочек.


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URL: https://www.vb.kg/423374
Теги:
наука, Бишкек, технологии, ЮСАИД
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