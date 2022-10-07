Дайырбек Орунбеков и Элизабет Кеннеди-Трюдо обсудили новый закон о СМИ

Руководитель службы информационной политики администрации президента КР Дайырбек Орунбеков провел встречу с исполняющей обязанностью помощника государственного секретаря США Элизабет Кеннеди-Трюдо. К ним также присоединились временная поверенная в делах США в КР Соната Коултер и руководитель отдела по связям с общественностью посольства США Брайан Бэкман. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Орунбеков рассказал о недавней поездке в пострадавшие от вооруженной агрессии Таджикистана села Баткенской области представителей дипломатического корпуса, международных организаций, аккредитованных в республике, а также иностранных и отечественных средств массовой информации (СМИ).

Поднятие Кыргызстана в ежегодном рейтинге свободы СМИ - Всемирном индексе свободы прессы на семь позиций (сейчас КР занимает 72-е место) он назвал "результатом политики главы государства и его отношения к свободе слова". А говоря про новую редакцию закона о СМИ, вынесенную на общественное обсуждение, сказал так: "Прежний закон был принят в 1992 году и морально устарел. Новая редакция закона отражает вызовы и требования сегодняшнего времени и ни в коем случае не направлена на давление или ограничение свободы слова".

Элизабет Кеннеди-Трюдо выразила соболезнования семьям погибших в Баткене и подчеркнула важность партнерских отношений между двумя странами.

"Вы предоставили открытый доступ для прессы, дипломатических миссий, международных организаций. Мы ценим размеренный, спокойный подход, который принял Кыргызстан для сохранения региональной стабильности. Кыргызстан является ярким светом в регионе в части свободы СМИ", - сказала она, передав приветствие от президента США Джо Байдена и госсекретаря США.

По итогам встречи стороны договорились о продолжении сотрудничества в части обмена опытом и обучения сотрудников госорганов.