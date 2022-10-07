Погода
$ 81.57 - 82.57
€ 79.75 - 80.75

Дайырбек Орунбеков и Элизабет Кеннеди-Трюдо обсудили новый закон о СМИ

247  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Руководитель службы информационной политики администрации президента КР Дайырбек Орунбеков провел встречу с исполняющей обязанностью помощника государственного секретаря США Элизабет Кеннеди-Трюдо. К ним также присоединились временная поверенная в делах США в КР Соната Коултер и руководитель отдела по связям с общественностью посольства США Брайан Бэкман. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Орунбеков рассказал о недавней поездке в пострадавшие от вооруженной агрессии Таджикистана села Баткенской области представителей дипломатического корпуса, международных организаций, аккредитованных в республике, а также иностранных и отечественных средств массовой информации (СМИ).

Поднятие Кыргызстана в ежегодном рейтинге свободы СМИ - Всемирном индексе свободы прессы на семь позиций (сейчас КР занимает 72-е место) он назвал "результатом политики главы государства и его отношения к свободе слова". А говоря про новую редакцию закона о СМИ, вынесенную на общественное обсуждение, сказал так: "Прежний закон был принят в 1992 году и морально устарел. Новая редакция закона отражает вызовы и требования сегодняшнего времени и ни в коем случае не направлена на давление или ограничение свободы слова".

Элизабет Кеннеди-Трюдо выразила соболезнования семьям погибших в Баткене и подчеркнула важность партнерских отношений между двумя странами.

"Вы предоставили открытый доступ для прессы, дипломатических миссий, международных организаций. Мы ценим размеренный, спокойный подход, который принял Кыргызстан для сохранения региональной стабильности. Кыргызстан является ярким светом в регионе в части свободы СМИ", - сказала она, передав приветствие от президента США Джо Байдена и госсекретаря США.

По итогам встречи стороны договорились о продолжении сотрудничества в части обмена опытом и обучения сотрудников госорганов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423378
Теги:
президент, США, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  