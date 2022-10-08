Договоренности Азербайджана и Армении подтверждают правоту Кыргызстана

В октябре 2022 года Ереван и Баку подтвердили приверженность документам, посредством которых стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, заявили в пресс-службе армянского кабмина по итогам переговоров в Праге премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Мировая общественность была проинформирована, что "Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года (об образовании СНГ), посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Они подтвердили, что это послужит основой для работы комиссии по делимитации и что следующее заседание этих комиссий состоится в Брюсселе до конца октября".

Как считает эксперт по государственному управлению Шерадил Бактыгулов, данное сообщение вызывает большой интерес в свете непростых отношений Кыргызстана и Таджикистана по делимитации спорных участков границы. Более того, переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией является примером решения территориальных споров на основе международного права.

Почему важны документы 1991 года?

В декабре 1991 года была принята Алма-Атинская декларация, подписанная одиннадцатью республиками бывшего СССР, в том числе президентом Таджикистана на тот момент Рахмоном Набиевым.

В ней указано обязательство государств-участников СНГ признавать и уважать территориальную целостность и нерушимость существующих границ государств-участников, то есть существующих границ стран по состоянию на 1991-й год.

В 1994 году лидеры государств-участников СНГ в Москве подписали "Декларацию об уважении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств-членов", которая стала еще и доказательством применения принципа uti рossidetis к территории и границам бывших республик СССР. Эту декларацию от Таджикистана подписал уже сам Эмомали Рахмон.

По сути Московская декларация закрепила принципы Алма-Атинской декларации.

Политолог Шерадил Бактыгулов отмечает, что Таджикистан на момент подписания и присоединения к указанным документам не сделал ни единой оговорки относительно своего несогласия с признанием бывших административных границ Кыргызстана государственными границами. Иными словами, Таджикистан признал применение принципа uti рossidetis к территории и границам бывших республик СССР, что служит юридическим основанием считать административные границы между Киргизской ССР и Таджикской ССР государственными границами между теперь уже суверенными Кыргызстаном и Таджикистаном.

После распада Советского Союза и политических изменений в Восточной Европе, 16 декабря 1991 г., Европейское Сообщество приняло "Руководящие принципы признания новых государств в Восточной Европе и в Советском Союзе". Такую же позицию приняли и США. Более того, Международный суд ООН закрепил, что "принцип uti possidetis применим также... к территориям любых вновь образованных независимых государств…". Исходя из вышеизложенного, в соответствии с Уставом СНГ и другими соглашениями, подписанными и ратифицированными совместно с бывшими республиками СССР, принцип uti рossidetis должен быть использован для определения всех без исключения государственных границ между бывшими республиками СССР.

По словам политолога, сейчас непонятна позиция Таджикистана, который отказывается от Московской и Алма-Атинской деклараций, и в процессе делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы настаивает на картах 1924-1927 годов.

Принцип uti possidetis

Принцип uti possidetis (с лат. - "чем владеете, тем и владейте") - принцип, сложившийся в международной практике, который означает, что новые государства, получившие независимость, имеют ту же территорию и с теми же границами, которые имели прежде, будучи колониями или зависимыми территориями, в том числе административными единицами в составе других государств. Этот принцип применяется для обеспечения стабильности и предотвращения угроз новым государствам.

Общеизвестно, что для эффективного применения принципа uti рossidetis стороны могут обратиться к текстам старых договоров о делимитации границ, официальным географическим картам и другим свидетельствам. Именно географические карты в определенной степени должны служить подтверждением расположения пограничных линий. Особенно важны карты, прилагаемые к договорам о границах, поскольку там четко отражены линии разграничения. Причем если в стародавние времена карты были не совсем точными, случались искажения названий населенных пунктов, рек, озер и высот, то очевидно, что в ХХ веке можно было четко определить и нанести на них и межгосударственные, и административные границы. И сегодня с полным основанием можно брать за основу официально опубликованные и подготовленные специальными государственными органами карты СССР.

Юристы-международники и другие специалисты, долгое время занимающиеся этим вопросом, утверждают, что в случае с СССР имеется достаточное количество высококачественных карт, конкретно определяющих административные границы между бывшими советскими республиками, в том числе и границы Киргизской ССР и Таджикской ССР. Они издавались по всем правилам картографии, с применением технологий и измерительных приборов, позволяющих сегодня определить границы бывших советских республик в соответствии с требованиями принципа uti рossidetis juris.

Что бы ни говорили разномастные "знатоки", конституционные единицы Советского Союза – союзные республики имели четкие внутренние границы между собой.