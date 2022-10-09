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Кабмин обсудил вопросы принятия мер по снижению цен на авиаперелёты

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- Назгуль Абдыразакова
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Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев провел рабочее совещание по вопросам снижения цен на внутренние авиаперелеты. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Бакыт Торобаев отметил, что Государственному агентству гражданской авиации, Службе антимонопольного регулирования провести совместно с авиакомпаниями и другими заинтересованными сторонами работу по недопущению повышения цен на авиабилеты. Кроме того, отмечена важность улучшения инфраструктуры аэропортов.

По итогам совещания профильным государственным органам дан ряд поручений. В частности, Службе антимонопольного регулирования в целях защиты прав потребителей необходимо провести работу с представителями авиакомпаний, агентами (представителями авиакасс) по недопущению повышения цен на авиабилеты выше установленных процентных ставок авиакомпаний. В случае необоснованного завышения цен на авиабилеты ответственным структурам поручено принять меры в соответствии с законодательством в целях защиты прав потребителей.

Профильным ведомствам также даны поручения по выработке соответствующих механизмов стабилизации цен и недопущения резких скачков цен на внутренние и внешние авиарейсы.

Государственному агентству гражданской авиации поручено совместно с авиакомпаниями рассмотреть возможность увеличения авиарейсов в города Баткен и Раззаков.

Открытому акционерному обществу "Международный аэропорт "Манас" поручено увеличить штатное количество сотрудников аэропорта в городе Джалал-Абад в целях повышения качества обслуживания.


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URL: https://www.vb.kg/423388
Теги:
авиация, цены, Кыргызстан, самолеты, Кабинет министров, Бакыт Торобаев
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