11 октября некоторые районы столицы останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, в производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал", 11 октября с 9:00 до 22:00 часов будет прекращена подача питьевой воды в некоторых районах столицы не будет воды.

Так, воды не будет в районе, ограниченном улицами: Л. Толстого, Бакаева, Алтымышева, Джунусалиева, Гагарина, Муромская, Циолковского, Т. Фрунзе, Омур, Алыкулова, Ахунбаева, Кок-Жайык, Гагарина, Торугарт, "Рабочий Городок", "Институт Земледелия".

Также без воды останутся жилые массивы "Ак-Орго", "Ак-Ордо" (северная часть от ул.Ахунбаева), "Тенир-Тоо" (ниже ул.Ахунбаева) и жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборах: "Гагарина", "Юго-Западный" и на городских водопроводных сетях.

Мэрия столицы приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.