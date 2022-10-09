Фильм "Уч кемпир" удалили с YouTube

Кыргызские кинематографисты сняли фильм "Уч кемпир" ("Три старухи") посвящённый жителям Баткена. Многие пользователи интернета выразили недовольство картине.

"У вас, наверное, мозгов не хватает подумать, почему баткенские женщины так быстро стареют? Я бы посмотрела, как вы бы сохранили свою молодость, когда ты бежишь по полям, неся ребенка под огнем!

"Это издевательство, так изуродовать красивых актрис таким гримом и одеждой, неужели баткенские женщины у вас ассоциируется с чем-то некрасивым" - написала одна из пользовательниц интернета Гулсара Мадаминова.

Одну из главных ролей сыграла заслуженная артистка Кыргызстана Шайыргуль Касымалиева. Позже фильм был удален с YouTube.