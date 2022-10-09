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Фильм "Уч кемпир" удалили с YouTube

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- Бактыгуль Акжолова
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Кыргызские кинематографисты сняли фильм "Уч кемпир" ("Три старухи") посвящённый жителям Баткена. Многие пользователи интернета выразили недовольство картине.

"У вас, наверное, мозгов не хватает подумать, почему баткенские женщины так быстро стареют? Я бы посмотрела, как вы бы сохранили свою молодость, когда ты бежишь по полям, неся ребенка под огнем!

"Это издевательство, так изуродовать красивых актрис таким гримом и одеждой, неужели баткенские женщины у вас ассоциируется с чем-то некрасивым" - написала одна из пользовательниц интернета Гулсара Мадаминова.

Одну из главных ролей сыграла заслуженная артистка Кыргызстана Шайыргуль Касымалиева. Позже фильм был удален с YouTube.


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URL: https://www.vb.kg/423394
Теги:
Баткенская область, кино, Кыргызстан, женщины, соцсети
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