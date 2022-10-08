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В КР отметили Национальный день чистоты под координацией Минприроды КР

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня в Кыргызстане стартовал Национальный день чистоты под координацией Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР и руководством главы ведомства Динары Кутмановой. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды КР.

По данным пресс-службы, в Чуйской области экологическая акция по очистке территорий от мусора прошла в окрестностях горы Боз-Болток и парка "Сейил".

"Также по всей республике в данной акции приняли участие все региональные управления, подведомственные учреждения министерства природных ресурсов", - говорится в сообщении министерства.


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URL: https://www.vb.kg/423395
Теги:
Минприродресурсов, субботник, Кыргызстан, Динара Кутманова
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