В КР отметили Национальный день чистоты под координацией Минприроды КР

Сегодня в Кыргызстане стартовал Национальный день чистоты под координацией Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР и руководством главы ведомства Динары Кутмановой. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды КР.

По данным пресс-службы, в Чуйской области экологическая акция по очистке территорий от мусора прошла в окрестностях горы Боз-Болток и парка "Сейил".

"Также по всей республике в данной акции приняли участие все региональные управления, подведомственные учреждения министерства природных ресурсов", - говорится в сообщении министерства.