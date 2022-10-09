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В столице после субботника было вывезено 349 тонн мусора

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- Назгуль Абдыразакова
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В рамках общенациональной кампании "Таза мурас" бишкекчане - государственные и муниципальные службы, ТСЖ и частные компании приняли участие в общереспубликанском субботнике. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, всего на уборку вышли 22 834 человек. Коллективы 673 организаций и учреждений также не остались в стороне и навели порядок на закреплённых территориях.

Для вывоза мусора привлечено 204 единицы спецтехники. Вывезено 349 тонн мусора.

Столичная мэрия столицы благодарит каждого за участие и вклад в создание уюта и чистоты на столичных улицах, в скверах и парках.


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URL: https://www.vb.kg/423397
Теги:
мусор, субботник, Бишкек
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