В столице после субботника было вывезено 349 тонн мусора

В рамках общенациональной кампании "Таза мурас" бишкекчане - государственные и муниципальные службы, ТСЖ и частные компании приняли участие в общереспубликанском субботнике. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, всего на уборку вышли 22 834 человек. Коллективы 673 организаций и учреждений также не остались в стороне и навели порядок на закреплённых территориях.

Для вывоза мусора привлечено 204 единицы спецтехники. Вывезено 349 тонн мусора.

Столичная мэрия столицы благодарит каждого за участие и вклад в создание уюта и чистоты на столичных улицах, в скверах и парках.