Академик Айдаралиев: КР надо решать не проблемы климата, а горных регионов

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Для Кыргызстана в приоритете должно быть решение проблем горных территорий, а не потепление климата. И не случайно президент страны Садыр Жапаров предложил провозгласить этот год Международным годом устойчивого горного развития. Многие страны откликнулись, Генассамблея ООН приняла соответствующую резолюцию. В стране был создан оргкомитет по его проведению", - сказал в интервью vb.kg академик НАН, президент МУК и советник главы кабинета министров по этим вопросам Асылбек Айдаралиев накануне поездки в Японию на симпозиум "Международный год гор + 20".

- Асылбек Акматбекович, что значит +20?

- Кыргызстан первым из всех стран поднял проблемы горных территорий. По нашей инициативе был проведен первый Международный год гор в 2002–м. И теперь, спустя 20 лет, страна восстанавливает статус мирового лидера по решению горных проблем, который утратила во всех его трех компонентах - экономическом, социальном, экологическом. На днях по приглашению японской стороны я улетаю на симпозиум, проведение которого приурочено к Международному дню гор, его отмечают ежегодно 11 декабря. Меня попросили сделать доклад на тему "Глобальное устойчивое горное развитие, вклад Кыргызстана в решение проблем горных стран". То есть все признают, что Кыргызстан является лидером в этой области.

- Профессор, почему вы настаиваете на том, что горные проблемы важнее, чем связанные с изменением климата?

- Я не отрицаю, что изменение климата - тоже большая проблема для всего человечества и ни одна страна не защищена от последствий, связанных с этим. Но надо реально смотреть на факты. Я много лет был членом наблюдательного совета фонда по изменению климата

Всемирного банка и знаю, что средства на борьбу с потеплением выделяются в первую очередь странам, у которых большие проблемы из-за этого. Они, например, тонут, как островные государства в Тихом океане, Маршалловы острова, города Мальдивских

островов. У африканских стран куча проблем. Ледники горы Килиманджаро растаяли почти на 80 процентов.

Наши ледники растаяли на 16 процентов, даже в Таджикистане – на 30. А 95 процентов нашей энергии вырабатывается за счет гидроэнергетики и только пять процентов - за счет угля. Это немного по сравнению с другими странами. И очень сомневаюсь, что нам

перепадут значительные средства на борьбу с изменением климата. Сегодня для нас важнее – решение проблем горных регионов. И если в верхах это понимают – и президент, и в правительстве, то в низах буквально зациклились на климате и ждут манны

небесной от международных структур.

- Но и проблемы гор ведь тоже не решаются, хотя заканчивается Международный год устойчивого горного развития.

- Кыргызстан внес новую резолюцию в ООН о реализации пятилетней программы устойчивого горного развития и о проведении второго Бишкекского глобального горного саммита в 2027 году. Полагаю, мы можем реализовать за этот период немало нужных проектов.

- Каких, например?

- Крайне важно решение водных проблем. В свое время у нас был проект- цена воды и собственность на нее в ЦА, который финансировало правительство Швейцарии. Почему бы нам его не продолжить? Надо провести исследование по экологической емкости Иссык-Куля. Согласно предыдущим исследованиям, за сезон озеро без вреда для себя может принять до одного миллиона человек. Но население в акватории озера увеличилось, плюс наплыв туристов, и при этом практически отсутствуют качественные очистные сооружения. Поэтому оставлять без внимания озеро нельзя, в противном случае лет через пять при таком небрежном отношении к нему оно превратится в лужу.

В свое время правительство проводило исследования по развитию производительных сил Кыргызстана, то есть с научной точки зрения изучалось, где и какие предприятия можно строить и насколько целесообразно. Сейчас же строительство ведется хаотично без учета мнения ученых. Считаю, что большинство исследований нашей Академии наук надо посвятить горным проблемам, поскольку 95 процентов территории страны занимают горы. Многие ученые уже ими занимаются. Например, Институт химии НАН разворачивает исследования по растительному сырью в горных регионах. Но исследования наших ученых и их коллег в разных странах мира по таким важным проблемам, как сохранение водных ресурсов, защита лесов, ледников, надо объединить и включить в программу, предложенную нашим президентом по устойчивому горному развитию.

- Асылбек Акматбекович, а простых-то горцев эта программа коснется?

- Она и принималась ради них. Все эти исследования, международные встречи, симпозиумы не проходят бесследно. Например, на глобальном саммите в 2002 году была принята Бишкекская горная платформа, в этом документе четко указывалось, как надо развиваться горным регионам в мировом масштабе. Были подписаны соглашения, ставшие основанием по оказанию помощи бедным горным странам. Кыргызстан тоже получил тогда солидные гранты на развитие горных регионов. Не осталось в стороне и государство, был принят Закон "О горных территориях КР", повышены зарплата и пенсии горцам, предоставлены льготы по электроэнергии. По постановлению правительства организовали шефство над горными и отдаленными поселениями. Организации–шефы реконструировали объекты социнфраструктуры, оказывали материальную помощь населению, покупали скот и т.д. И уровень бедности горцев сократился с 85 процентов с 2002-го до 23 в 2020 году, потом начал вновь повышаться. И эта программа призвана помочь горцам.

Разработано, например, несколько проектов по социально–экономическому развитию Нарынской области и самого Нарына, по зимнему туризму, по прокладке систем водоснабжения. Предусмотрено развитие малого и среднего бизнеса при финансовой помощи доноров. В январе будущего года в Бишкеке планируется большая международная встреча, на которой будет озвучена программа действий по устойчивому развитию горных территорий. В ней предусмотрено решение экономических, социальных, медицинских и других проблем горцев. Основной же нашей целью является организация при ООН группы развивающихся горных государств с последующим списанием их внешнего долга.