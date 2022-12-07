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Представительство Минтруда КР в Москве активно защищает права мигрантов

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- Бакыт Стамов
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В Российской Федерации в городе Москве функционирует представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба ведомства.

"Представительство проводит прием граждан Кыргызской Республики по вопросам, связанным с их трудовой деятельностью в Российской Федерации. За первый месяц работы представительством оказано содействие в репатриации 8 тел умерших на территории России граждан Кыргызской Республики, были произведены компенсационные выплаты на общую сумму 560 000 рублей (P.S. ранее эта работа проводилась посольством КР в РФ).

За указанный период поступило 54 обращений от 150 граждан по невыплате заработной платы, сотрудниками представительства оказано содействие в получении заработной платы на сумму более 300 тыс. руб. Оказано содействий по одному факту взыскания с работодателя компенсации за причинённый ущерб здоровью, связанный с производственной травмой.

При личном приеме, а также по телефону проконсультированы 635 граждан Кыргызской Республики по вопросам миграционного законодательства Российской Федерации.

Проведено 4 выезда в Центр временного содержания иностранных граждан, осуществлены встречи с гражданами, подлежащими выдворению из РФ за совершенные правонарушения.

Представительством также ведется работа с диаспоральными организациями и объединениями соотечественников в Российской Федерации.

Адрес: г. Москва, ул. Малая Полянка, д.7, стр.5, тел.: +7 495 197 76 71; Эл.адрес: pred.mtsom@mail.ru

По вопросам: невыплаты заработной платы, трудовым спорам, компенсаций по увечья, выдворения, депортации, миграционного учета, медицинского освидетельствования - тел.: +7 495 197 76 71 (доб. 205).

По вопросам: единовременной выплаты груза-200, взаимодействия с кыргызскими диаспоральными и национально–культурными объединениями соотечественников, трудоустройства граждан – тел.:+7 495 197 76 71 (доб. 204)".


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URL: https://www.vb.kg/425143
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