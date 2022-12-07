Представительство Минтруда в РФ активно работает по защите прав мигрантов

Представительство Минтруда в Москве ведет активную работу по защите прав мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

В Российской Федерации в городе Москве функционирует представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.

Представительство проводит прием граждан Кыргызской Республики по вопросам, связанным с их трудовой деятельностью в Российской Федерации. За первый месяц работы представительством оказано содействие в репатриации 8 тел умерших на территории России граждан Кыргызской Республики, были произведены компенсационные выплаты на общую сумму 560 000 рублей (P.S ранее эта работа проводилась Посольством КР в РФ).

За указанный период поступило 54 обращений от 150 граждан по невыплате заработной платы, сотрудниками Представительства оказано содействие в получении заработной платы на сумму более 300 тыс. руб. Оказано содействий по одному факту взыскания с работодателя компенсации за причинённый ущерб здоровью, связанный с производственной травмой.

При личном приеме, а также по телефону проконсультированы 635 граждан Кыргызской Республики по вопросам миграционного законодательства Российской Федерации.

Проведены 4 выезда в Центр временного содержания иностранных граждан, осуществлены встречи с гражданами, подлежащими выдворению из РФ за совершенные правонарушения.

Представительством также ведется работа с диаспоральными организациями и объединениями соотечественников в Российской Федерации.

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