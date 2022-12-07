Погода
$ 84.87 - 85.87
€ 89.95 - 90.95

В столице продолжается очистка ирригационных сетей

370  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" продолжает усиленную работу по очистке ирригационных сетей столицы.

Вчера с раннего утра озеленители трудились на улицах: Анкара, от Чолпон-Атинской до Виноградной , Анкара, от улицы 7 Апреля до Достоевского, Горького, от проспекта Манас до улицы Абдрахманова, Манаса, от улицы Чокморова до Боконбаева, Абдрахманова, от улицы Фрунзе до проспекта Жибек Жолу.

Также озеленители активно очищают от порослей и сорняков зеленые зоны города.

Усиленные работы по очистке ирригации, санитарной обрезке деревьев будут продолжаться до конца года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425148
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, Бишкекзеленхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  