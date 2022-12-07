В столице продолжается очистка ирригационных сетей

Муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" продолжает усиленную работу по очистке ирригационных сетей столицы.

Вчера с раннего утра озеленители трудились на улицах: Анкара, от Чолпон-Атинской до Виноградной , Анкара, от улицы 7 Апреля до Достоевского, Горького, от проспекта Манас до улицы Абдрахманова, Манаса, от улицы Чокморова до Боконбаева, Абдрахманова, от улицы Фрунзе до проспекта Жибек Жолу.

Также озеленители активно очищают от порослей и сорняков зеленые зоны города.

Усиленные работы по очистке ирригации, санитарной обрезке деревьев будут продолжаться до конца года.