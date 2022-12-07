В Бишкеке после реконструкции открыли дом Ильи Терентьева

В Бишкеке после реконструкции открыли дом первого старосты города Ильи Федоровича Терентьева. Об этом сообщает Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

В церемонии открытия дома Терентьева после ремонта приняли участие министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов, советник президента Чолпонбек Абыкеев, первый вице-мэр города Бишкек Мирланбек Байгончоков, представитель посольства России в Кыргызстане, руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Зулхарнеев, президент ассоциации "Дордой" Аскар Салымбеков, приглашенные гости и жители города.

Глава министерства культуры Алтынбек Максутов сказал, что Илья Федорович Терентьев является одним из основоположников становления столицы. Под его руководством были построены первая больница, аптека, библиотека и несколько школ, а также открыты первые офисы, кузницы, торговые помещения, которые служили банками. Под руководством Ильи Терентьева в 1897 году была также проведена первая перепись населения города.

Максутов отметил, что вопрос реконструкции этого дома на протяжении многих лет по разным причинам оставался нерешенным.

На сегодняшний день дом полностью восстановлен с сохранением его основных историко-культурных и художественных ценностей, завершены ремонтные работы.

Министр выразил благодарность Аскару Салымбекову, главе ассоциации "Дордой", который поддержал ответственное мероприятие и внес свой вклад в ремонт и реставрацию объекта историко-культурного наследия.