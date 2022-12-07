В Оше завершились военно-патриотические соревнования среди учащихся школ

В городе Оше завершились соревнования военно-патриотического воспитания подрастающего поколения под названием "Ак шумкар".

В церемонии открытия финальной части мероприятий приняли участие вице-мэр города Оша Венера Рыскулова, депутат городского кенеша Болот Баетов, представители отдел по борьбе с наркотиками УВД города Оша, управления образования города, городского военкомата, Ошского гарнизона, военные аксакалы города.

В мероприятиях, организованных Комитетом по делам молодежи совместно с Комитетом по физической культуре и спорту мэрии города Оша, приняли участие учащиеся старших классов городских школ.

Ребята соревновались в военно-строевой подготовке, разборке-сборки автоматов, спортивных состязаниях, стрельбы из малокалиберных винтовок.

Мероприятия прошли в течение месяца во всех школах города, по итогам которых в финальную часть отобраны 8 команд.

По итогам соревнований победителями стали:

1-е место - команда школы № 32 им Жолона Мамытова

2-е место - команда школы № 3 им.М.Ломоносова

3-е место - команда школы № 50 им. П.Нышанова

3-е место - команда школы № 16 им.40 лет Кыргызстана.

Победители соревнований награждены почетными грамотами мэрии города Оша и ценными подарками.