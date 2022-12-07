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В Нарыне и Таласе прошли курсы для учителей и методистов русского языка

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- Айжан Мамбеталиева
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В городах Нарын и Талас завершились пятидневные курсы повышения квалификации для более 250 методистов и учителей русского языка и учителей-предметников, преподающих на русском языке. Курсы "Россия – Кыргызстан: язык, предмет, знание" организованы Российским государственным педагогическим университетом им. А.И. Герцена при поддержке Россотрудничества.

"По итогам мероприятия участники выразили просьбу и в дальнейшем продолжить работу по реализации аналогичных проектов, направленных на улучшение преподавания русского языка и предметов на русском языке для учителей общеобразовательных организаций республики, предусматривающего профессиональную поддержку педагогических кадров, совершенствование средств и методов обучения", - отметила главный специалист Министерства образования и науки Кыргызской Республики Ольга Брызгалова.

Обучение проводилось на базе Нарынского государственного университета им. С. Нааматова и Таласского государственного университета по предметам: физика, химия, математика, русский язык, биология, а также по преподаванию русского в начальной школе. Программы, составленные специалистами РГПУ, включали тесно интегрированные между собой лекции, практические занятия и мастер-классы.

"Это важно для всех нас: учителей, школ, учеников, страны, – отметил ректор НГУ им. С. Нааматова Эрмек Байбагышов. – Учителя из регионов получают уникальную возможность приобрести полезные навыки и обменяться опытом с российскими коллегами".

Заместитель директора Центра сотрудничества с СНГ РГПУ им. И. Герцена Станислав Епифанцев: "Для проведения курсов РГПУ направил своих лучших специалистов. Это только первые шаги в большой работе, в развитии образовательного сотрудничества и отношений между двумя странами".


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URL: https://www.vb.kg/425154
Теги:
Нарынская область, Таласская область, Россотрудничество, учителя
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