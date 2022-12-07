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Кыргызстан и Таджикистан выполнили описание прохождения 17 км линии границы

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- Бакыт Басарбек
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Кыргызстан и Таджикистан выполнили проектное описание прохождения линии таджикско-кыргызской государственной границы, общей протяженностью 17,66 км и в целях продолжения работ согласовали план-график встреч на 2023 год. Об этом сообщается на сайте МИД РТ.

"В соответствии с достигнутой договоренностью Сторон с 1 по 6 декабря 2022 года в городе Баткен состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Республики Таджикистан и Кыргызской Республики по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской Государственной границы.

В ходе встречи Стороны выполнили проектное описание прохождения линии таджикско-кыргызской государственной границы, общей протяженностью 17,66 км и в целях продолжения работ согласовали План-график встреч на 2023 год.

Встреча прошла в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания.

Очередная встреча Сторон состоится на территории Республики Таджикистан", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/425156
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан
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