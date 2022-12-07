В Сокулукском филиале "Кыргызпочтасы" выявлено хищение почти на 1 млн сомов

Прокуратурой Сокулукского района проведена проверка в Государственном предприятии "Кыргыз почтасы" в филиале Сокулукского района в части законности распределения пенсий, пособий и других платежей, в результате чего выявлено присвоение денежных средств со стороны ответственных лиц указанного филиала предприятия на общую сумму 985 тысяч 651 сом. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"По данному факту прокуратурой Сокулукского района возбуждено уголовное дело и в ходе расследования по факту присвоения денежных средств обвинение предъявлено главному бухгалтеру А.С., оператору по переводам А.А. и заведующему по хозяйственной части Э.И. по статье 210 ("Присвоение или растрата вверенного имущества") УК Кыргызской Республики, а причиненный ущерб в размере 958 тысяч 651 сом полностью возмещен государству.

Уголовное дело направлено в Сокулукский районный суд для рассмотрения по существу".