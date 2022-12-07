В Минэкономики отметили Международный день борьбы с коррупцией

В Министерстве экономики и коммерции (МЭК) КР состоялся круглый стол, посвященный Международному дню борьбы с коррупцией, сообщает пресс-служба ведомства.
"В отмеченном мероприятии приняли участие заместитель генерального секретаря Антикоррупционного делового совета при президенте КР Санта Садыкова, представители государственных органов и муниципальных территориальных управления мэрии города Бишкека.
Цель проведения круглого стола – обсуждение важных инструментов по борьбе с коррупцией, а именно процесса цифровизации налоговых процедур.
В своем выступлении заведующий отделом налоговой политики Исмаил уулу Нурбек отметил важность продолжения внедрения контрольно-кассовых машин (ККМ), в том числе в регионах.
Введение виртуальных контрольно-кассовых аппаратов предусматривает:
– создание комфортных и благоприятных условий для предпринимателей;
– защиту интересов добросовестных отечественных производителей и импортеров;
– создание условий справедливого развития честной конкуренции;
– внедрение современных цифровых решений в сфере законодательства;
– введение технологий, направленных легализацию теневой экономики.
Экс-заместитель председателя Общественного совета МЭК КР Ноокатбек Идрисов презентовал анализ системы борьбы с коррупцией в Кыргызстане, ее основные недостатки и рекомендации по повышению эффективности.
По итогам презентаций участники круглого стола обменялись мнениями по актуальным вопросам, приняли активное участие в широком обсуждении "кассовой дисциплины".
В завершение советник министра Каныбек Ганыев поблагодарил участников за принятие участие в данном мероприятии, особо подчеркнул, что успешное проведение мер по противодействию коррупции невозможно без поддержки институтов гражданского общества антикоррупционной направленности, деятельность которых требует дальнейшего совершенствования.
Напоминаем, что 9 декабря ежегодно мир отмечает День борьбы с коррупцией.
Кыргызстан является подписантом Конвенции ООН против коррупции, ратифицировав ее законом в 2005 году.
Конвенция включает в себя превентивные меры, криминализацию и правоохранительную деятельность, возврат активов и международное сотрудничество".