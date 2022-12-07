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В Минэкономики отметили Международный день борьбы с коррупцией

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- Бакыт Басарбек
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В Министерстве экономики и коммерции (МЭК) КР состоялся круглый стол, посвященный Международному дню борьбы с коррупцией, сообщает пресс-служба ведомства.

"В отмеченном мероприятии приняли участие заместитель генерального секретаря Антикоррупционного делового совета при президенте КР Санта Садыкова, представители государственных органов и муниципальных территориальных управления мэрии города Бишкека.

Цель проведения круглого стола – обсуждение важных инструментов по борьбе с коррупцией, а именно процесса цифровизации налоговых процедур.

В своем выступлении заведующий отделом налоговой политики Исмаил уулу Нурбек отметил важность продолжения внедрения контрольно-кассовых машин (ККМ), в том числе в регионах.

Введение виртуальных контрольно-кассовых аппаратов предусматривает:

­– создание комфортных и благоприятных условий для предпринимателей;

– защиту интересов добросовестных отечественных производителей и импортеров;

– создание условий справедливого развития честной конкуренции;

– внедрение современных цифровых решений в сфере законодательства;

– введение технологий, направленных легализацию теневой экономики.

Экс-заместитель председателя Общественного совета МЭК КР Ноокатбек Идрисов презентовал анализ системы борьбы с коррупцией в Кыргызстане, ее основные недостатки и рекомендации по повышению эффективности.

По итогам презентаций участники круглого стола обменялись мнениями по актуальным вопросам, приняли активное участие в широком обсуждении "кассовой дисциплины".

В завершение советник министра Каныбек Ганыев поблагодарил участников за принятие участие в данном мероприятии, особо подчеркнул, что успешное проведение мер по противодействию коррупции невозможно без поддержки институтов гражданского общества антикоррупционной направленности, деятельность которых требует дальнейшего совершенствования.

Напоминаем, что 9 декабря ежегодно мир отмечает День борьбы с коррупцией.

Кыргызстан является подписантом Конвенции ООН против коррупции, ратифицировав ее законом в 2005 году.

Конвенция включает в себя превентивные меры, криминализацию и правоохранительную деятельность, возврат активов и международное сотрудничество".


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URL: https://www.vb.kg/425159
Теги:
коррупция, Бишкек, Минэкономики
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