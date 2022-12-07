В Оше обсуждают особенности освещения вопросов по туберкулёзу в СМИ

В Оше проходит круглый стол по теме "Актуальность продвижения и особенности освещения вопросов по туберкулёзу в СМИ".

На мероприятии присутствуют директор Национального центра фтизиатрии Абдулаат Кадыров,

ведущий специалист управления оказания медицинской помощи и лекарственной политики МЗ КР Нургуль Ибраева, директор Ошского областного центра по борьбе с туберкулёзом

Рустам Козубаев, координатор программ по здравоохранению USAID в КР Чинара Камарли, представители СМИ и гражданские активисты.

Спикеры особо отметили, что проблема туберкулёза не только медицинская, но и социальная. И одной из причин распространения заболевания является недостаточная информированность населения. В этой связи на круглом столе было замечено, что именно СМИ играют огромную роль в решении этой задачи.