В Кыргызстане за вождение в нетрезвом виде уберут штрафы

В Кыргызстане предлагается за вождение в нетрезвом виде убрать штрафы, а оставить только лишение прав. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил начальник ГУОБДД Азамат Исраилов. Напомним, депутаты ЖК сегодня рассматривают поправки в законы в сфере безопасности дорожного движения.

По его словам, в случае повторного нарушения ПДД водитель будет отправляться на пересдачу.

"Первый раз на один год, если повторно, то на три года. Кроме того, за превышение скорости на 40-60 км/ч – 7,5 тыс. сомов, на 60 км/ч и выше – 15 тыс. сомов. Выезд на полосу встречного движения – 15 тыс. сомов", - сказал он.