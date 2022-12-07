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В Кыргызстане за вождение в нетрезвом виде уберут штрафы

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В Кыргызстане предлагается за вождение в нетрезвом виде убрать штрафы, а оставить только лишение прав. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил начальник ГУОБДД Азамат Исраилов. Напомним, депутаты ЖК сегодня рассматривают поправки в законы в сфере безопасности дорожного движения.

По его словам, в случае повторного нарушения ПДД водитель будет отправляться на пересдачу.

"Первый раз на один год, если повторно, то на три года. Кроме того, за превышение скорости на 40-60 км/ч – 7,5 тыс. сомов, на 60 км/ч и выше – 15 тыс. сомов. Выезд на полосу встречного движения – 15 тыс. сомов", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/425171
Теги:
ПДД, штраф, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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