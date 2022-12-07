Смартфон под ёлочку – подумайте о подарках заранее

Какой бы вы ни выбрали смартфон в O!Store – это двойной, а то и тройной подарок самому себе или родным под ёлочку.

К примеру, заказав Xiaomi Redmi Note 10S на сайте ostore.kg, вы получите бонусом +20 ГБ бесплатного скоростного интернета в сети О! + пауэрбанк. А к смартфону Infinix HOT 11 в подарок идёт ещё и целый рюкзак с канцтоварами + пауэрбанк. Есть подарки и при покупке Tecno POP 5 Go, Tecno Spark 6.

Но самое главное, что объединяет все эти смартфоны – то, что их можно купить со скидкой 7% до 13 декабря. Скидка действует и на чехлы для телефонов до 20%.

Вообще все смартфоны в O!Store объединяет то, что их все можно оформить удобно в рассрочку и выплачивать за любой из них понемногу до 9 месяцев. Вам не придётся ехать за новым телефоном по гололёду и холоду куда бы то ни было – для вас работает бесплатная доставка по Бишкеку.

До Нового года осталось 24 дня – спешите в O!Store.

Спрашивайте более подробную информацию по телефону 0 705 007 000 или на сайте ostore.kg.

Срок проведения акции: 07.12.2022 по 13.12.2022 включительно. Скидка 7% распространяется на смартфоны Tecno POP 5 Go 1/16 GB, Tecno Spark 6 4/128 GB, Infinix HOT 11 Play 4/64 GB, Xiaomi Redmi Note 10S 6/64 GB. Акция проводится во всех магазинах O!Store. Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБКР №037. Товар сертифицирован.