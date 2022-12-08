В Париже обсудили бизнес-форум кыргызских и французских предпринимателей

Посол Кыргызстана во Франции Садык Шер-Нияза провел встречу с генеральным секретарем МИД Франции Анна-Марией де Скот. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В ходе встречи в дружественной и конструктивной атмосфере обсужден широкий спектр вопросов кыргызско-французского двустороннего и многостороннего сотрудничества. Особое внимание уделено обсуждению текущего состояния и перспектив дальнейшего развития политического, торгово-экономического, инвестиционного и научно-культурного взаимодействия двух стран. Подтвержден обоюдный настрой на расширение политического диалога путем организации взаимных визитов на высоком и высшем уровнях в 2023 году.

Посол Садык Шер-Нияз акцентировал внимание на необходимости развития экономических, торговых, инвестиционных отношений путем учреждения совместной кыргызско-французской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заключении соглашений в сфере избежания двойного налогообложения и защиты инвестиций, а также организации первого бизнес-форума кыргызских и французских предпринимателей в 2023 году в Париже.

Положительно оценено участие французских компаний в реализации экономических проектов в Кыргызстане, особенно в части развития энергетического сектора экономики Кыргызской Республики и предложено усилить работу в этом направлении с учетом созданных в стране благоприятных условий для европейских предпринимателей и инвесторов.

Большое внимание уделено вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества. Стороны с удовлетворением отметили начало работы Института франко-германской культуры в Бишкеке.

Обсуждая вопросы взаимодействия двух стран в рамках многосторонней дипломатии, Посол Садык Шер-Нияз выразил признательность французской стороне за решение выступить ко-спонсором предложенной Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2022 года "Международным годом устойчивого развития горных регионов". Кроме этого, кыргызская сторона выразила признательность за поддержку Францией резолюции Генеральной Конференции ЮНЕСКО о сохранении горных ледников.

Стороны также обменялись мнением о текущей ситуации в Центральной Азии и рассмотрели проблемы региональной безопасности.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить прилагать совместные усилия по дальнейшему расширению сотрудничества между Кыргызской Республикой и Францией".