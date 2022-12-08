Алмазбек Сокеев: Кыргызстан начинает учиться сохранять воду

В 2023 году планируется строительство бассейнов декадного регулирования (БДР) на реках во всех областях Кыргызстана. Об этом сообщил директор службы водных ресурсов при Минсельхозе Алмазбек Сокеев.

По его словам, это искусственные водоемы, которые накапливают воду зимой, а весной её можно доставлять для орошения.

"В 2023 году по Чуйской области завершаются проекты на трех реках:

БДР Шамшы - стоимостью от 15 млн до 20 млн сомов, Ашмара - до 10 млн сомов, Ак-Суу - два каскада по 5 млн сомов. В целом планируется строительство БДР на девяти реках, на некоторых из них будут каскады;

в Баткенской области: на реке Сох - проект начнут в следующем году, в Лейлеке на реке Козу-Баглан уже начали проект большого водохранилища на 87 млн сомов;

в Ошской области, в Чон-Алае, на реке Алтын-Дара будет БДР, а также построят Араванское водохранилище;

в Нарыне - два БДР: Шамшы - стоимостью 5 млн сомов и Тугол-Сай - 5 млн сомов;

на Иссык-Куле: малый БДР "Кун-Чыгыш" начнут строить в марте, а также часть вод реки Арабель перенаправят в ущелье Жууку;

в Таласе - планируется строительство двух БДР", - перечислил он.

Сокеев отметил, что финансовых средств, выделяемых государством, сейчас достаточно. У правительства есть понимание проблемы сохранения воды и управляемого полива.

"Кыргызстан начинает учиться сохранять воду! И мы хотим, чтобы все в нашем обществе об этом знали. Мы не просто говорим об этом, мы последовательно делаем шаги в этом направлении.

Сейчас "загрузили" проектировщиков, специализирующихся на проектировании водных объектов. Как видите, по нашим планам работы много, а специалистов не хватает А строить и сохранять воду надо уже сейчас..

Старые кадры уходят, а молодые ребята, люди среднего возраста не хотят идти к нам из-за низкой оплаты труда. Это недальновидно. Мы ищем варианты для того, чтобы можно было поднять заработные платы, причем не на 5 тысяч, а так, чтобы люди держались за место", - сказал глава службы водных ресурсов.