Обещал изготовить мебель и исчезал с деньгами

В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 6 декабря в управление обратился гражданин Т.Р. С просьбой принять меры в отношении малознакомого гражданина по имени Т., который 5 ноября текущего года, находясь на пересечении улиц Медерова и 7 Апреля войдя в доверие обманным путём, под предлогом изготовления мебели, завладел денежными средствами в размере 80 тысяч сом. После чего скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Октябрьского района и возбуждено уголовное дело по статье 209 ("Мошенничество") УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Э.Т. 2001 г.р. и водворен в ИВС.