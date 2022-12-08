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Обещал изготовить мебель и исчезал с деньгами

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 6 декабря в управление обратился гражданин Т.Р. С просьбой принять меры в отношении малознакомого гражданина по имени Т., который 5 ноября текущего года, находясь на пересечении улиц Медерова и 7 Апреля войдя в доверие обманным путём, под предлогом изготовления мебели, завладел денежными средствами в размере 80 тысяч сом. После чего скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Октябрьского района и возбуждено уголовное дело по статье 209 ("Мошенничество") УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Э.Т. 2001 г.р. и водворен в ИВС.


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URL: https://www.vb.kg/425180
Теги:
задержание, мошенничество, Бишкек
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