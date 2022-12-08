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Член РЭТ "Йакын-Инкар" отрекся от участия в деятельности данного течения

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- Асия Канаева
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УГКНБ по Нарынской области в ходе проводимых мероприятий по противодействию религиозному экстремизму установлена причастность уроженца и жителя Нарына А.Н.М. к деятельности запрещенной на территории Кыргызской Республики РЭТ "Йакын-Инкар", который активно пропагандировал идеи вышеуказанного течения. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

5 декабря по результатам проведенных оперативных мероприятий, УГКНБ КР по Нарынской области совместно с мусульманским духовенством области проведены разъяснительно-профилактические мероприятия. А.Н.М. публично признал ошибочность своих взглядов и отрекся от дальнейшего участия в деятельности указанного экстремистского течения.

ГКНБ будет продолжена работа, направленная на профилактику экстремистских взглядов и последующего вывода верующих из членства РЭТ "Йакын-Инкар".


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URL: https://www.vb.kg/425181
Теги:
ГКНБ, Нарынская область, экстремизм
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