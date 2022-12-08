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Президент поздравил работников радио и телевидения с праздником

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- Анастасия Карелина
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Президент поздравил работников радио и телевидения с профессиональным праздником - Днем работников радио и телевидения Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

vb.kg приводит весь текст поздравления Садыра Жапарова.

"Уважаемые работники радио и телевидения Кыргызской Республики!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников радио и телевидения!

В настоящее время информационные технологии, а также способы распространения и доведения информации до общественности стремительно развиваются. Постоянно совершенствуются методы сбора, обработки и распространения телерадиопродукции.

Потребителям предоставлены широкие возможности выбора теле- и радиопрограмм. Это, в свою очередь, создает конкурентную среду среди специалистов, работающих в отрасли, требуя от них неустанного улучшения навыков поиска информации, неиссякаемого творчества, повышения интеллектуальных способностей, и в то же время оперативных действий.

Уверен, что работники радио и телевидения страны соответствуют требованиям времени и полностью удовлетворяют потребности отечественной аудитории в теле- и радиопродукции.

Думаю, что с развитием социальных сетей традиционная журналистика ни на йоту не отступит от приоритета по предоставлению качественного и актуального контента - как в плане содержания, так и в методах подачи.

Средства массовой информации играют значимую роль в жизни каждого человека и являются инструментом формирования общественного мнения, незаменимым при распространении творческих трудов, духовных и национальных ценностей, и доведении до широких слоев общества главных направлений государственной политики.

Ваша профессия интересна и важна, вы сталкиваетесь с удивительными личностями, описываете уникальные судьбы, постоянно находитесь в гуще всех событий, происходящие в стране.

В масс-медиа всегда будут нужны талантливые и преданные своей профессии люди, способные всесторонне и объективно отражать текущие процессы.

Подчеркну, что это праздник не только творческой части, но и технических работников радио и телевидения, благодаря которым кыргызстанцы имеют возможность видеть и слышать разнообразную информацию.

Позвольте еще раз поздравить вас с профессиональным праздником и пожелать творческого вдохновения, креативных идей и жизненного благополучия!" - пожелал глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/425183
Теги:
президент, радио, телевидение, поздравление
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