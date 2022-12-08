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Укреплено 883 м берега реки Чон Кызыл-Суу и защищено более 70 жилых домов

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- Назгуль Абдыразакова
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На 883-метровом участке водотока "Чон Кызыл-Суу" в селе Кызыл-Суу Джети-Огузского района Иссык-Кульской области установлена плотина и габионные сети. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. По ее данным, в результате работ, проведенных в рамках аварийно-восстановительных работ министерства, более 70 жилых и хозяйственных зданий области были защищены от наводнения.

Также до этого в Тамгинском, Барскоонском и Джети-Огузском сельских районах Джети-Огузского района силами были проведены противоселевые и противопаводковые мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/425184
Теги:
Иссык-Кульская область, МЧС
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