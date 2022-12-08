Кот ворвался на пресс-конференцию ЧМ-2022 и стал звездой СМИ

Кот посетил пресс-конференцию сборной Бразилии перед матчем с Хорватией на ЧМ-2022 в Катаре, а видео с появлением животного посмотрели более пяти миллионов раз, передает Tengri Sport.

Забавный эпизод произошел в момент сессии ответов на вопросы: форвард Винисиус Жуниор общался с прессой, а затем неожиданно рассмеялся. На стол запрыгнул крупный кот и прилег перед футболистом.

После небольшого замешательства пресс-атташе бразильской национальной команды поднял животное и сбросил его со стола.

В комментариях одни пользователи удивились грубости члена бразильской команды и призвали его наказать, а другие предположили, что кот тоже хотел пообщаться со СМИ, но не получил такой возможности.

Источник: tengrinews.kz