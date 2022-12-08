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Кабмин готов поддержать научные проекты, которые помогут экономике страны

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- Анастасия Карелина
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Кабинет министров готов поддержать и довести до соответствующего уровня финансирование науки, если будут предложены реальные проекты с выходом на количественные и качественные параметры, которые помогут экономике взять устойчивые темпы роста. Об этом Акылбек Жапаров сказал в ходе очередного заседания Совета по науке, инновациям и новым технологиям при председателе кабинета министров Кыргызской Республики.

"В бюджетах всех министерств и ведомств, в том числе и компаний, принадлежащих правительству, на следующий год 1 процент будет направлен на науку и инновации. Академия наук должна разработать этот механизм работы и представить нам. Одна из зарубежных компаний начинала работу с трех студентов и одного доцента. И когда они заявили, что хотят выпускать сотовый телефон, все ухмылялись. Сейчас это одна из крупнейших компаний мира, которая производит товары начиная с резиновых сапог и заканчивая космическими спутниками. Вот каких движений я жду от президента Академии наук, ректоров вузов. Мы хотели бы, чтобы в стенах университетов создавались стартапы. Если преподаватели доведут курсовые работы студентов до того, что мы начнем финансировать стартапы, им необходимо давать поощрения до 500 долларов, а если проект будет профинансирован коммерческими банками, то еще увеличить сумму поощрения или предусмотреть долю в этой компании. У нас, по данным Академии наук, 180 млрд. кубов камня, пригодного для строительных материалов, а мы ничего не используем. Вода должна рассматриваться не только как "зеленая" энергетика, но и как производство водорода, а если его по каким-либо причинам не получается продать, он должен превращаться в аммиак и в удобрения. Перед Академией наук стоит задача дать нам минеральные органические удобрения и поработать в рамках проекта JICA "Одно село – один продукт", - сказал он.

Акылбек Жапаров подчеркнул необходимость утверждения государственного заказа по научным направлениям.

В ходе заседания Совета по науке, инновациям и новым технологиям был рассмотрен ход выполнения ранее принятых решений совета, а также обсуждены предложения по реформированию отечественного здравоохранения и медицинской науки.

Как отметил глава кабмина, в следующем году планируется начать работу по строительству 20 больниц в регионах страны. Он поручил Министерству здравоохранения внести на рассмотрение кабинета министров проект концепции реформирования ведомства, а также усилить работу по профилактике и предупреждению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

В заседании приняли участие руководители государственных органов, отраслевых государственных научных учреждений, а также представители высших учебных заведений.


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URL: https://www.vb.kg/425188
Теги:
Акылбек Жапаров, наука, Кабинет министров
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