Государству вернули железнодорожный путь стоимостью 8,5 миллиона сомов

Актом прокурорского реагирования на баланс государства возвращен железнодорожный путь стоимостью 8,5 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ходе совместной проверки Кыргызской транспортной прокуратуры с сотрудниками ГП "НК "Кыргыз темир жолу", Ысык-Атинского филиала ГУ "Кадастр" и Ивановского айыл окмоту Ысык-Атинского района установлено, что в районе станции Ивановка Ысык-Атинского района Чуйской области расположены два железнодорожных подъездных пути необщего пользования №200 протяженностью 1182,5 метра и №201 протяженностью 59 метров, которыми пользовалось ОсОО "С".

Однако ОсОО "С" не смогло предоставить правоустанавливающие документы на железнодорожные пути и подтвердить свое право на указанные сооружения.

Собственники этих железнодорожных путей, по данным филиала ГУ "Кадастр" Ысск-Атинского района и по данным Ивановского айыл окмоту Ысык-Атинского района, не были установлены.

По результатам проверки транспортной прокуратурой в адрес ГП "НК "Кыргыз темир жолу" внесен акт прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которого ГП "НК "Кыргыз темир жолу" железнодорожных путей за №200 и 201 оценочной стоимостью 8 миллионов 595 тысяч 605 сомов приняты на баланс госпредприятия.