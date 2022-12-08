M2M-технологии от О! упрощают жизнь и помогают бизнесу

Если ваша машина охраняется сигнализацией, дом или офис под видеонаблюдением – тариф "Умное устройство" от О! для вас незаменим.

Сервисы на платформе М2М (межмашинного взаимодействия) сегодня востребованы также в сфере промышленного производства, логистических и транспортных услуг, в банковской сфере, здравоохранении.

Специальные, износостойкие М2М SIM-карты, способные работать в самых экстремальных условиях, активно используются в вендинговых аппаратах, умных счетчиках, кассах, газовых котлах, банкоматах и так далее.

Телематические сервисы позволяют контролировать работу оборудования, перемещение транспорта, персонала, получать данные о температуре, скорости, расходу топлива и прочее. Технология экономит время и средства на обслуживание техники, помогает избежать простоев, тем самым увеличивает доходы.

Управлять всеми номерами в умных устройствах легко, добавив их в группу "Мои номера" в приложении "Мой О!", там же следить за их балансом и пополнять в нужный момент через кошелек "О!Деньги".

Подключайте тариф "Умное устройство" в любом магазине O!Store и выбирайте удобный вариант оплаты:

за месяц (30 дней): 50 сомов; за 3 месяца (90 дней): 140 сомов; за полгода (180 дней): 280 сомов; за год (360 дней): 490 сомов.

Каждые 30 дней на вашем умном устройстве доступны:

200 МБ интернета, далее бесплатный безлимит на сниженной скорости; 100 SMS в сети О!; 10 минут для звонков в сети О!.

Подробнее о тарифе можно узнать на сайте m2m.o.kg.

Стоимости указаны с учетом НДС и НсП. Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817.