Погода
$ 84.87 - 85.87
€ 89.95 - 90.95

Фильм "Эсимде" приглашен на конкурс кинофестиваля "Евразия"

221  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Новый фильм кыргызского кинорежиссера Актана Арым Кубата "Эсимде" приглашен на международный конкурс XVI кинофестиваля "Евразия", который пройдет с 12 по 18 декабря в Алматы.

МКФ "Евразия" является на сегодняшний день единственным казахстанским кинофестивалем, аккредитованным Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF).

В 2012 году престижное британское издание International Film Guide включило "Евразию" в список 35 лидирующих мировых кинофестивалей.

Кроме "Эсимде", в конкурсной программе фестиваля будет представлено 14 картин из Франции, Чехии, Турции, Украины, Грузии, России, Азербайджана, Эстонии, Ирана, Китая, Казахстана и Узбекистана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425195
Теги:
Казахстан, кино, фестиваль, фильм
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  