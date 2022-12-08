Фильм "Эсимде" приглашен на конкурс кинофестиваля "Евразия"

Новый фильм кыргызского кинорежиссера Актана Арым Кубата "Эсимде" приглашен на международный конкурс XVI кинофестиваля "Евразия", который пройдет с 12 по 18 декабря в Алматы.

МКФ "Евразия" является на сегодняшний день единственным казахстанским кинофестивалем, аккредитованным Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF).

В 2012 году престижное британское издание International Film Guide включило "Евразию" в список 35 лидирующих мировых кинофестивалей.

Кроме "Эсимде", в конкурсной программе фестиваля будет представлено 14 картин из Франции, Чехии, Турции, Украины, Грузии, России, Азербайджана, Эстонии, Ирана, Китая, Казахстана и Узбекистана.