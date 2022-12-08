Главную елку страны украсят 7500 игрушек

На площади Ала-Тоо продолжается оформление главной елки страны. Символ наступающего праздника украсят 7500 игрушек. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Высота главной елки - 25 метров, диаметр основания ели - 12 метров. На каркас прикрепили 1400 хвойных веток.

Для оформления площади Ала-Тоо и главной елки было закуплено 7,5 тысячи игрушек, 8 километров светодиодных гирлянд, 2 километра ламповых гирлянд, 2,3 километра дюралайта желтого цвета для оформления металлических конструкций в форме бокала.

В настоящее время ведутся работы по оформлению и монтажу.

Также на центральной площади установят малые архитектурные формы: оленя, беркута, барса, лошадь, "2023", дерево, ель, зайцев и подарок.

В этом году главная елка столицы установлена на месте большого фонтана.