Погода
$ 84.87 - 85.87
€ 89.95 - 90.95

Главную елку страны украсят 7500 игрушек

300  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На площади Ала-Тоо продолжается оформление главной елки страны. Символ наступающего праздника украсят 7500 игрушек. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Высота главной елки - 25 метров, диаметр основания ели - 12 метров. На каркас прикрепили 1400 хвойных веток.

Для оформления площади Ала-Тоо и главной елки было закуплено 7,5 тысячи игрушек, 8 километров светодиодных гирлянд, 2 километра ламповых гирлянд, 2,3 километра дюралайта желтого цвета для оформления металлических конструкций в форме бокала.

В настоящее время ведутся работы по оформлению и монтажу.

Также на центральной площади установят малые архитектурные формы: оленя, беркута, барса, лошадь, "2023", дерево, ель, зайцев и подарок.

В этом году главная елка столицы установлена на месте большого фонтана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425201
Теги:
мэрия, Новый год, праздник, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  