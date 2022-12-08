Марат Иманкулов принял участие во встрече секретарей Совбезов в Нью-Дели

Секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Марат Иманкулов принял участие во встрече советников по национальной безопасности - секретарей советов безопасности в формате Индия - Центральная Азия в городе Нью-Дели. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В своем выступлении Марат Иманкулов отметил, что формат мероприятия не несет в себе какого-либо обособления группы государств, а является продолжением широкого регионального взаимодействия в интересах мира и укрепления стабильности.

Он подчеркнул, что между государствами Центральной Азии и Индией имеется общность интересов в сфере обеспечения региональной безопасности, а также по вопросам противодействия вызовам и угрозам со стороны международного терроризма, экстремизма и наркобизнеса, особенно исходящим с территории Афганистана. Центральноазиатские государства также, как и Индия, рассматривают терроризм как угрозу, не имеющую границ.

По словам Марата Иманкулова, кыргызско-индийские отношения развиваются в позитивном ключе - как в двусторонних, так и в многосторонних проектах, а Индия для Кыргызстана является дружественной страной, и двусторонние отношения выстраиваются в партнерском ключе.