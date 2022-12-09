В РУз владельцев скважин для добычи воды обяжут устанавливать счетчики

В Узбекистане примут новые меры по усилению охраны подземных вод и упорядочению их использования. В частности, владельцев скважин для добычи воды обяжут устанавливать счетчики, сообщают СМИ.

Новые меры на охране подземных вод были накануне презентованы Шавкату Мирзиёеву.

Подземные воды являются одним из важных источников пресной воды для природы и человека. Из-за нерационального использования наблюдается истощение этого ресурса. В некоторых районах Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской, Ферганской и Андижанской областей уровень грунтовых вод снизился до 5 метров.

Несмотря на это продолжается бурение несанкционированных скважин, бесконтрольное и неучтенное использование подземных вод. В связи с этим в соответствии с поручением президента были разработаны предложения по усилению охраны подземных вод и упорядочению их использования.

Так, предлагается ввести мораторий на бурение скважин и использование подземных вод в районах, где уровень грунтовых вод снизился на более чем 5 метров.

В настоящее время 90 процентов скважин не оснащены счетчиками, поэтому ведение точного учета расхода подземных вод не представляется возможным. В связи с этим устанавливается требование к пользователям подземных вод оснастить свои объекты счетчиками воды до 1 января 2024 года.

Также с 1 апреля 2023 года будет внедрена система выдачи разрешений не на каждую скважину в отдельности, а на деятельность по бурению скважин в целом. Будет выполнены геологоразведочные работы для полной переоценки запасов источников подземных вод, уровень которых снижается.

Еще одним нововведением является создание Государственной службы геологического мониторинга в целях наблюдения за состоянием подземных вод и создания единой системы защиты от опасных геологических процессов.

В целом предлагаемые меры послужат предотвращению истощения подземных вод и повторения такой ситуации в других регионах.

Глава нашего государства одобрил эти предложения и дал указания по пресечению безответственного водопользования, укреплению дисциплины в этой сфере. Он подчеркнул важность сохранения источников пресной воды и создания долгосрочных резервов для населения.