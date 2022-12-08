АУЦА оказал поддержку сельской школе

Американский университет в Центральной Азии передал 20 компьютеров Бер-Булакской общеобразовательной школе им. О. Турсуматова Аламудунского района Чуйской области. Школу посетили президент АУЦА и вице-президент Бард Колледжа Джонатан Беккер и вице-президент АУЦА Чынгыз Шамшиев.

Некоторое время назад школа обратилась в университет с просьбой оказать материально-техническую помощь в обеспечении компьютерами. Руководство АУЦА рассмотрело это обращение и приняло решение поддержать школу. 1 декабря представители АУЦА посетили школу, встретились с ее учениками и преподавательским составом.

Как рассказала директор учебного заведения Гульнара Мамбетиманова, школа рассчитана на 191 учащегося, но в настоящее время в ней обучаются 419 детей в две смены. Ученики младшей школы вынуждены обучаться в три смены. В школе есть один небольшой кабинет информатики с 11 работающими компьютерами. В среднем численность класса – 20 детей и больше. Детям приходится заниматься по двое-трое за одним компьютером, что, конечно, отрицательно сказывается на процессе обучения.

Ученики младших классов очень непринужденно общались с гостями, продемонстрировали хорошее знание песен и стихотворений на английском и кыргызском языках. Старшеклассников больше интересовали вопросы об учебе за рубежом и условиях поступления на стипендиальные программы в АУЦА и Инновационный колледж АУЦА. Президент АУЦА Джонатан Беккер рассказал о стремлении АУЦА оказывать поддержку молодежи из малоимущих слоев населения и пообещал организовать для учеников школы ознакомительный тур в АУЦА.

Джонатан Беккер отметил: "Мы надеемся, что скромная поддержка со стороны АУЦА в виде компьютеров поможет школьникам преуспеть в учебе и подготовиться к взрослой жизни. Мы надеемся, что некоторые из ваших учеников получат возможность учиться либо в Инновационном колледже АУЦА, либо в самом АУЦА. АУЦА – это прежде всего кыргызско-американский университет, и для нас важно поддерживать общество Кыргызстана. У нас есть много программ, поддерживающих студентов из разных слоев общества, и мы, как учебное заведение, стараемся быть уверенными, что мы приносим пользу обществу."

По мнению вице-президента АУЦА Чынгыза Шамшиева: "Хорошее образование должно быть доступно всем, в независимости от того, где ты живешь и к какому социальному слою принадлежишь. В АУЦА очень много стипендиальных программ, поддерживающих одарённых, талантливых студентов. Мы расскажем о них ученикам Бер-Булакской школы".

В ответном слове директор школы Гульнара Мамбетиманова поблагодарила руководство АУЦА за проявленное внимание и отметила: "Мы очень благодарны АУЦА. Наша школа давно испытывала нехватку в компьютерах. Теперь у нас появилась возможность дать ученикам качественное образование, соответствующее требованиям современного мира. Спасибо вам за то, что откликнулись на нашу просьбу! Это бесценный подарок для сельской школы. Это, безусловно, будет способствовать поднятию уровня образования".

Как сообщило руководство школы, часть компьютеров будет установлена в кабинете информатики, а часть – в классах, чтобы учителя школы могли их использовать в образовательном процессе. АУЦА обещал оказать техническую поддержку в установке и обслуживании техники, а также в части программного обеспечения.

Сотрудничество между АУЦА и Бер-Булакской общеобразовательной школой им. О. Турсуматова будет продолжено. Одно из возможных направлений сотрудничества – включение школы в одну из программ повышения квалификации учителей, реализуемых АУЦА и Инновационным колледжем АУЦА.