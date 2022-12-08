"Все страны ЕАЭС должны усилить борьбу с фейками в соцсетях и СМИ"

Сегодня мы говорим о новом качестве медиапространства в ЕАЭС. А общие ценности важнее общих границ. Об этом на Бишкекском инвестиционном саммите заявил президент АНО "Евразийская академия телевидения и радио" Валерий Рузин.

В свою очередь министр культуры КР Алтынбек Максутов подчеркнул, что КР будет и дальше расширять и углублять интеграционное медиапространство.

"Но нужно повысить интенсивность положительного освещения роли ЕАЭС в СМИ. И это касается всех стран. Однако все члены интеграционного объединения должны усилить борьбу с фейками. Необходимо уделить пристальное внимание социальным сетям. Необходим мониторинг контента, публикуемого там. Так как в дальнейшем это может стать серьезной проблемой в плане недостоверной информации", - подчеркнул Максутов.

Он отметил, что в целом Кыргызстан и дальше продолжит осуществлять освещение важности евразийской темы в нашей стране.

Напомним, в КР с 8-9 декабря проходит Бишкекский инвестиционный саммит.