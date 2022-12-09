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МИД Азербайджана: 268 человек пострадали от мин, 45 погибли за 2 года

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- Нина Ничипорова
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"После окончания Отечественной войны 2020 года до сегодняшнего дня от мин пострадали 268 граждан Азербайджана, из них 45 человек, в том числе три журналиста погибли. Из 45 погибших 35 являются гражданскими лицами", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с новыми фактами обнаружения мин армянского производства на территории Азербайджана и продолжающейся минной угрозой.

Согласно информации Министерства обороны Азербайджанской Республики, в северном направлении высоты Сарыбаба обнаружены 350 противопехотных мин типа PMN-Э, произведенных в Армении в 2021 году и установленных армянскими вооруженными формированиями, которые все еще не выведены с территории Азербайджана. В заявлении говорится, что с августа текущего года на Кяльбаджарском и Лачинском направлениях границы между Азербайджаном и Арменией было обнаружено и обезврежено 1119 мин, а на территории Карабахского экономического района - 1609, всего 2728 мин, произведенных в Армении в 2021 году.

"По приглашению Министерства обороны Азербайджана командующий российскими миротворческими силами, временно дислоцированными на территории Азербайджана, генерал-майор Андрей Волков, руководитель турецкого контингента совместного турецко-российского Центра мониторинга генерал-майор Фатих Акпинар и руководитель российского контингента контрадмирал Олег Семенов 23 ноября осмотрели заминированный участок. 24 ноября эту территорию посетили военные атташе иностранных государств и иностранные журналисты, аккредитованные в Азербайджане.

Все это еще раз демонстрирует, что Армения, вопреки 4 пункту трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, не вывела полностью свои силы с территории Азербайджана. А также грубо нарушила пункт 6 этого документа, злоупотребила Лачинской дорогой, переправив мины для незаконной военной деятельности, совершив тем самым провокации против Азербайджана.

Все это свидетельствует, что Армения препятствует процессу нормализации и усилиям по установлению мира в регионе. Деятельность армянской стороны является военным преступлением, серьезным нарушением международного гуманитарного права и обязательств, взятых этой страной в рамках трехстороннего Заявления", - подчеркивается в заявлении МИД Азербайджана.


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URL: https://www.vb.kg/425216
Теги:
Азербайджан, граница, Армения, конфликт, Вооруженные силы, МИД
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