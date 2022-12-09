Детям сотрудников СИН, осужденных и ЛОВЗ показали шоу Super Star

В стенах Кыргызского государственного цирка состоялось шоу международного уровня Super Star длительностью более 2 часов.

Цирк имени Абубакира Изибаева создал просто замечательные условия для своих зрителей: была подготовлена большая развлекательная программа со световыми эффектами. Дети получили возможность увидеть яркие и красочные выступления воздушных гимнастов на канате и ленте, дрессировщиков.

Между выступлениями артистов на арену выходил клоун, который развлекал малышей весёлыми номерами, шутками, а также привлекал ребят к участию в своих сценках. Особое восхищение у ребят вызвал экстрим-номер, где силач рвал цепи, тянул целый внедорожник, гнул мышцами шеи арматурные пруты. В программе было также сказочное шоу мыльных пузырей и огненное шоу.

Более 180 билетов на это представление было куплено сотрудниками СИН, еще свыше 50 маленьких зрителей посмотрели шоу бесплатно - это дети погибших сотрудников СИН, дети ЛОВЗ и дети осужденных.

Сама программа организована была совместно с управлением воспитательной, социальной и психологической работы СИН и продюсером международного цирка Super Star Ганиевой Н.А.