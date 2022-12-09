В чём ещё удобство eSIM от О!, кроме того, что это бесплатно?

Известный кыргызстанский блогер Николай Гладков недавно установил eSIM на свой смартфон и оценил преимущества.

"Это мой шаг в мир новых технологий, хотя признаю, слегка запоздалый, ведь сервис в Кыргызстане работает уже два года. Очень круто, что eSIM нельзя повредить, потерять или неправильно вставить в устройство. Не нужно искать иголку, скрепку и вообще как-то разбирать устройство, чтобы сменить номер или оператора. При поездке за рубеж всегда можно добавить ещё один номер, например, от местного оператора, а потом так же легко удалить, не разбирая устройство. Ах да! Самое главное – eSIM в O!Store мне подключили вообще бесплатно всего за 5 минут. Кайф!", – поделился впечатлениями Николай.

Добавим, что удобство eSIM очевидно для людей, у которых по несколько номеров, чтобы разграничить рабочее и личное. В особенности для тех, у кого всё ещё не двухсимочный смартфон, как некоторые модели iPhone.

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