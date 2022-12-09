Погода
$ 84.62 - 85.62
€ 89.72 - 90.72

СМИ: Против мэра Чолпон-Аты и экс-мэра Оша могут возбудить уголовное дело

351  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В отношении мэра Чолпон-Аты Жапарбека Ормонова и бывшего градоначальника Оша Айтмамата Кадырбаева могут быть возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает издание "Азия Ньюс" со ссылкой на источники.

По данным СМИ, данные чиновники могут стать фигурантами уголовного дела по незаконной продаже земли.

"Жапарбека Ормонова и Айтмамата Кадырбаева могут арестовать. Одним словом, ситуация у них незавидная, если, конечно, не договорятся", - пишет издание.

Напомним, Жапарбек Ормонов был председателем Ошского горкенеша, от партии СДПК стал мэром Чолпон-Аты.

В октябре 2020 года он баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша от партии "Мекеним Кыргызстан", которую связывали с именем Райымбека Матраимова.

В марте 2021 года он баллотировался в депутаты Ошского горкенеша уже от политической партии "Ишеним".

Во время митинга в Оше против итогов парламентских выборов в октябре 2020 года председатель горкенеша Жапарбек Ормонов был жестоко избит.

Айтмамат Кадырбаев с 12 марта 2012 по 25 декабря 2013 - первый заместитель генерального директора государственной дирекции по восстановлению и развитию городов Ош и Джалал-Абад. С 2014 по 2018 год - мэр города Оша.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425236
Теги:
земельный участок, Ош, Чолпон-Ата, Айтмамат Кадырбаев, уголовное дело
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  