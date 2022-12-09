СМИ: Против мэра Чолпон-Аты и экс-мэра Оша могут возбудить уголовное дело

В отношении мэра Чолпон-Аты Жапарбека Ормонова и бывшего градоначальника Оша Айтмамата Кадырбаева могут быть возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает издание "Азия Ньюс" со ссылкой на источники.

По данным СМИ, данные чиновники могут стать фигурантами уголовного дела по незаконной продаже земли.

"Жапарбека Ормонова и Айтмамата Кадырбаева могут арестовать. Одним словом, ситуация у них незавидная, если, конечно, не договорятся", - пишет издание.

Напомним, Жапарбек Ормонов был председателем Ошского горкенеша, от партии СДПК стал мэром Чолпон-Аты.

В октябре 2020 года он баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша от партии "Мекеним Кыргызстан", которую связывали с именем Райымбека Матраимова.

В марте 2021 года он баллотировался в депутаты Ошского горкенеша уже от политической партии "Ишеним".

Во время митинга в Оше против итогов парламентских выборов в октябре 2020 года председатель горкенеша Жапарбек Ормонов был жестоко избит.

Айтмамат Кадырбаев с 12 марта 2012 по 25 декабря 2013 - первый заместитель генерального директора государственной дирекции по восстановлению и развитию городов Ош и Джалал-Абад. С 2014 по 2018 год - мэр города Оша.