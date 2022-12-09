В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в государственной резиденции "Ала-Арча" глава государства Садыр Жапаров встретился с лидерами стран - членов Евразийского экономического союза с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

После завершения церемонии рукопожатия и совместной фотосессии глав государств началось заседание.