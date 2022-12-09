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В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в государственной резиденции "Ала-Арча" глава государства Садыр Жапаров встретился с лидерами стран - членов Евразийского экономического союза с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

После завершения церемонии рукопожатия и совместной фотосессии глав государств началось заседание.


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URL: https://www.vb.kg/425242
Теги:
Владимир Путин, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, президент, Армения, Касым-Жомарт Токаев
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