В Бишкеке люди с инвалидностью в костюмах ждунов вышли на акцию

Сегодня горожане удивленно останавливались около подземного перехода, который расположен на пересечении улицы Абдрахманова и проспекта Чуй. Там собрались люди с инвалидностью – пользователи колясок в костюмах ждунов.

Ждун - это скульптура голландской художницы Маргрит ван Бреворт. Загадочное существо, представляющее собой гибрид морского слона и человека, которое получило невероятную популярность в интернете еще в 2017 году. Ждун – олицетворяет ожидание и надежду на лучшее. А потому костюмы этого персонажа были выбраны участницками акции неспроста. Они тоже ждут, что наш город станет доступнее для них и предоставит равные возможности для всех горожан.

Организовал акцию союз людей с инвалидностью "Равенство" и это мероприятие приурочено ко Всемирному дню прав человека, который во всем мире отмечается 10 декабря.

"Мэрия построила подъемники для людей с инвалидностью в двух подземных переходах города, на это были затрачены большие средства. Их пробно протестировали, дней десять они работали, но с тех пор так и не функционирует на постоянной основе. Но для чего их тогда поставили, если они не работают и не помогают нам, людям с инвалидностью, получить доступ в подземный переход? – сказала председатель ОО Союз людей с инвалидностью "Равенство" Гульмира Казакунова. – Я, например, никогда не была в подземном переходе, говорят там много торговых ларьков, где можно приобрести канцтовары, хотелось бы спуститься и посмотреть, но пока он нам недоступен".

"Сегодняшняя акция проходит под лозунгом "Мир равных возможностей". В Кыргызстане у людей с инвалидностью множество проблем и трудностей, с которыми им ежедневно приходится сталкиваться. Что необходимо в первую очередь? Это доступная среда, трудоустройство, активный образ жизни, чтобы люди с инвалидностью могли свободно и комфортно чувствовать себя в нашей стране. И мы, надев костюмы ждунов, хотим, чтобы наше государство обратило внимание на проблемы людей с инвалидностью и начало принимать решения, которые будут создавать для людей с инвалидностью комфортные и самые благоприятные условия для жизни", - говорит эксперт по трудовым правам людей с инвалидностью в Центре Солидарности КР Аскар Турдугулов.

Он также добавил, что ранее, по поводу неработающих подъемников уже велись работы с акимом Первомайского района. Сейчас решают ситуацию с такими же подъемниками в подземном переходе около Филармонии. Но пока они так и не заработали на постоянной основе.

"Оказывается, для работы таких подъемников нужен лифтер, который бы помогал спуститься или подняться. Но он не сможет стоять здесь весь день. В других странах, если человеку необходимо спуститься в переход, он просто нажмет кнопку и спустится. По-хорошему, надо было не такой подъемник сделать, а лифт, чтобы он был безопасный и удобный. Есть такой лозунг: "Ничего для нас без нас!". И когда принимаются решения в отношении людей с инвалидностью необходимо приглашать лидеров, экспертов и активистов, которые дадут компетентный совет, как лучше и правильнее сделать", - говорит он.

Постояв немного около перехода, так и не рискнув в него самостоятельно спуститься, участники акции отправились на близлежащую остановку. И по дороге столкнулись с первой сложностью – неудобный пандус на ступеньках. Пришлось просить помощи прохожих, чтобы спуститься. На остановку подъезжали троллейбусы и автобусы и, конечно, все они оказались недоступны для того, чтобы человек на коляске мог сам, без чьей-либо помощи воспользоваться общественным транспортом.